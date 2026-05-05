Yalvaç'ta Çobanlar Mahsur Kaldı

05.05.2026 18:06
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, çobanlar ve 650 hayvan kar ve toprak kayması nedeniyle mahsur kaldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Yarıkkaya köyünde, yaklaşık 650 küçükbaş hayvanla yaylaya çıkan 2 çoban, yoğun kar ve tipiyle birlikte meydana gelen toprak kayması nedeniyle mahsur kaldı. Çobanlar ve sürü, köylüler ile ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden yaklaşık 30 saat sonra kurtarıldı. 9 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirten çoban, "Tipi sırasında koyunlarımızı avluya kapattık. Biz de arkadaşımla birlikte çadıra girdik. Dışarı çıkamadık ve sabaha kadar ateş yaktık. Soğukta çay içerek ateş başında sabahladık" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Yarıkkaya köyü sınırlarında bulunan Sultan Dağları yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürülerini otlatmak için yaylaya çıkan çobanlar Bilal Akpınar ve Ömer Şahin, yaklaşık 650 küçükbaş hayvanla birlikte yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı. Isparta Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş'ın ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, çobanların ve koyunların geçtiği güzergahta zemin yapısının zayıfladığı, yağışların da etkisiyle yaklaşık 300 metrelik alanda meydana gelen toprak kayması sonucu yolun çöktüğü ve bu nedenle yaylaya ulaşımın sağlanamadığı ve bu yüzden geri dönemedikleri belirlendi. Bunun üzerine Yarıkkaya köyünden 3 traktörle yola çıkan 15 kişilik köy halkı ve bölgede bulunan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen mahsur kalan çobanlara ve hayvanlara ulaşarak saman ve yiyecek ulaştırdı. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle küçükbaş hayvanların yayladan indirilemediği öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen çobanların, yol yapılana kadar sürülerini bırakmamak için bölgede kalmaya devam ettiği bildirildi. Bugün sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar sonucu, akşam saatlerine kadar süren çabanın ardından yol onarıldı çobanlar ve sürü bulundukları yerden yaklaşık 30 saat sonra kurtarılarak güvenli şekilde köylerine ulaştırıldı.

Köy halkından bir vatandaş, "Çok şükür Yarıkkaya köyünde mahsur kalan çobanlarımızı ve sürümüzü, köylülerimizin ve devletimizin gayretiyle sağ salim kurtardık. Emeği geçen, yorulan ve çaba gösteren tüm köylülerimize ve ekiplerimize Allah razı olsun" dedi.

"Ateş başında sabahladık"

Yaylada mahsur kalan ve geceyi kar altında geçiren Bilal Akpınarlı, "Tipi sırasında koyunlarımızı avluya kapattık. Biz de arkadaşımla birlikte çadıra girdik. Dışarı çıkamadık ve sabaha kadar ateş yaktık. Soğukta çay içerek ateş başında sabahladık. Yaklaşık 9 hayvanımızı kaybettik" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

