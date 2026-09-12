Yalvaç\'ta çocuğa istismar davası bir ayda sonuçlandı, sanığa 10 yıl 10 ay hapis

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçuna ilişkin yürütülen yargılama, kısa sürede tamamlanarak dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

14 Ağustos 2026'da meydana gelen olayın ardından R. K. adlı şüpheli, 15 Ağustos'ta tutuklandı. Hazırlanan iddianame 1 Eylül 2026 tarihinde kabul edilirken, dava 11 Eylül'de görülen ilk celsede karara bağlandı.

Sanığa Cinsel İstismar suçundan 8 yıl 4 ay, Hürriyetten Yoksun Bırakma suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay Hapis Cezası verildi. Ayrıca sanığın hükmen tutukluluğuna karar verildi.

Yaklaşık 300 günlük hedef süre öngörülen dosyanın, bir ay dolmadan sonuçlandırılması; etkin soruşturma, doğru planlama ve kurumlar arası güçlü koordinasyonun yargılamaların hızına katkısını ortaya koydu.

Özellikle çocukların taraf olduğu davalarda yargılamanın makul sürede tamamlanmasının önemine dikkat çeken süreç, "Sıfır Gecikmeli Yargı" hedefi doğrultusunda Yalvaç'tan yükselen güçlü bir örnek oldu.

Yalvaç Adliyesi alkollü araç kullananlar için de aynı gün karar vererek rekor sürede yargılama uygulaması ile dikkatleri çekmişti.

Aynı şekilde belediye başkanının tutuklu yargılamasını da çok kapsamlı olmasına rağmen hem soruşturma hem kovuşturma kararı 6 ay gibi kısa sürede tamamlayarak belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası vererek son zamanlarda Türkiye genelindeki belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarında ilk kararı veren adliye olmuştu.