Yalvaç'ta çocuğa istismar davası bir ayda sonuçlandı, sanığa 10 yıl 10 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalvaç'ta çocuğa istismar davası bir ayda sonuçlandı, sanığa 10 yıl 10 ay hapis

Yalvaç\'ta çocuğa istismar davası bir ayda sonuçlandı, sanığa 10 yıl 10 ay hapis
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir çocuğa yönelik cinsel istismar davası, iddianamenin kabulünden kısa süre sonra görülen ilk celsede karara bağlandı. Sanık, cinsel istismar ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından toplam 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçuna ilişkin yürütülen yargılama, kısa sürede tamamlanarak dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

14 Ağustos 2026'da meydana gelen olayın ardından R. K. adlı şüpheli, 15 Ağustos'ta tutuklandı. Hazırlanan iddianame 1 Eylül 2026 tarihinde kabul edilirken, dava 11 Eylül'de görülen ilk celsede karara bağlandı.

Sanığa Cinsel İstismar suçundan 8 yıl 4 ay, Hürriyetten Yoksun Bırakma suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay Hapis Cezası verildi. Ayrıca sanığın hükmen tutukluluğuna karar verildi.

Yaklaşık 300 günlük hedef süre öngörülen dosyanın, bir ay dolmadan sonuçlandırılması; etkin soruşturma, doğru planlama ve kurumlar arası güçlü koordinasyonun yargılamaların hızına katkısını ortaya koydu.

Özellikle çocukların taraf olduğu davalarda yargılamanın makul sürede tamamlanmasının önemine dikkat çeken süreç, "Sıfır Gecikmeli Yargı" hedefi doğrultusunda Yalvaç'tan yükselen güçlü bir örnek oldu.

Yalvaç Adliyesi alkollü araç kullananlar için de aynı gün karar vererek rekor sürede yargılama uygulaması ile dikkatleri çekmişti.

Aynı şekilde belediye başkanının tutuklu yargılamasını da çok kapsamlı olmasına rağmen hem soruşturma hem kovuşturma kararı 6 ay gibi kısa sürede tamamlayarak belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası vererek son zamanlarda Türkiye genelindeki belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarında ilk kararı veren adliye olmuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Isparta, Yalvaç, Adliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalvaç'ta çocuğa istismar davası bir ayda sonuçlandı, sanığa 10 yıl 10 ay hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke ile mutabakata varıldı Yeni sınır kapısı geliyor Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
İsmi de değişti İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek

11:18
Ahmet Hakan’dan bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti
Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?
10:42
Ve Oğuz Çetin’den istifadan vazgeçen İsmail Kartal’la ilgili ilk açıklama geldi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi
10:26
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
09:31
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 11:24:29. #7.13#
SON DAKİKA: Yalvaç'ta çocuğa istismar davası bir ayda sonuçlandı, sanığa 10 yıl 10 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement