Yalvaç\'ta Gençler Arasında Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir grup genç arasında alacak verecek meselesinden çıkan yumruk, tekme ve sopaların havada uçuştuğu kavgada bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Temmuz günü Isparta'nın Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Odunpazarı Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç, alacak verecek meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştı. Ardından sokakta buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede gençlerden biri, karşısındaki kişiyi tek yumrukla yere serdi. Yerdeki gence tekme ve tokatlarla saldırmaya devam edilirken, başka bir gencin elinde sopayla beklediği görüldü. Ardından 5 kişilik grup, sopalı genci de darp etti.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Adeta meydan muharebesini andıran kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıstan biri, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA