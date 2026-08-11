Yalvaç'ta Yangın İhbarı Cami Anonsuyla Yapıldı - Son Dakika
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Yalvaç'ta Yangın İhbarı Cami Anonsuyla Yapıldı

Yalvaç\'ta Yangın İhbarı Cami Anonsuyla Yapıldı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yangın komşunun evinde duman görünce camiden anonsla duyuruldu.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde komşusunun evinden yükselen dumanları fark eden vatandaş, yangın çıktığını köy camisinden yaptığı anonsla duyurarak yardım istedi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Isparta'nin Yalvaç ilçesi Taşevi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşevi sokakta ikamet eden Mustafa Arslan isimli vatandaş komşusu Hurşit Çimen'in betonarme evinin altındaki samanlıktan dumanların yükseldiğini fark etti. Vakit kaybetmeden köy camisine koşan Arslan, hoparlörden yaptığı anonsla komşusu Hurşit Çimen'in evinde yangın olduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulundu. Vatandaşlar aynı zamanda yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İlk müdahaleyi köylüler yaptı

Köy halkı çıkabilecek yangınlara müdahale için bilinçli olarak traktörlerinde hazır ve dolu tuttukları holder ve tankerler ile yangına müdahale ederek yangını samanlığın üst katındaki eve sıçramadan söndürdü. Yangın yerine gelen Yalvaç itfaiye ekibi köy halkı tarafından söndürülen samanlığın soğutma çalışması yaptı. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. Yangını ilk fark ederek cami hoparlöründen anons yaparak yardım çağıran Mustafa Arslan, "Yangını görür görmez camiye koşarak anons ettim. 'Bütün vatandaşlar holderlerini getirsin Hurşit Çimen'in evinde yangın var' diye. Köylüler hemen müdahale etti. İtfaiye gelene kadar yangını söndürdük" dedi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Isparta, Yalvaç, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalvaç'ta Yangın İhbarı Cami Anonsuyla Yapıldı - Son Dakika

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