Yalvaç'ta Yangında İki Kişi Yaralandı
Yalvaç'ta Yangında İki Kişi Yaralandı

Yalvaç\'ta Yangında İki Kişi Yaralandı
15.09.2025 11:18
Yalvaç'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında ev sahibi ve eşi yaralandı, itfaiye müdahale etti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında alevlere müdahale etmek isteyen ev sahibi ve eşi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kaşcami Mahallesi İlke Sokak'ta iki katlı ahşap evde dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangın, evin arka avlusunda bulunan tandırdan sıçrayan kıvılcımların yakacakları tutuşturması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ev sahibi Nurettin Ç., yangına müdahale ettiği esnada yüzünde ve kolunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralanırken, eşi Fadime Ç. ise dumandan etkilenerek fenalaştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Yalvaç'ta Yangında İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yalvaç'ta Yangında İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
