Yamaç Paraşütü Pilotundan Kaza Görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yamaç Paraşütü Pilotundan Kaza Görüntüleri

Yamaç Paraşütü Pilotundan Kaza Görüntüleri
19.08.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da yamaç paraşütü pilotu, uçuş sırasında bir trafik kazasını görüntüledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu dün öğle saatlerinde müşterisiyle birlikte gerçekleştirdiği uçuş sırasında havadan trafik kazasını görüntüledi. Kaza görüntüleri pilotun paraşüt pilotunun kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Dinek Kavşağı meydana geldi. Alanya'da paraşüt pilotu Hasan Karateke uçuş esnasında aksiyon kamerasıyla gökyüzünden Alanya manzarasını kayda alıyordu. İnişe geçmek için alçaldığı anlarda yaklaşık 60 metre yüksekteyken, Dinek Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Fren ve çarpma seslerinin yamaç paraşütü aksiyon kamerasına kadar ulaştığı görüntülerde, araçlardan birinin kontrolsüz şekilde kavşaktan karşı yöne giderken diğer araçla çarpıştığı görüldü.

Görüntüden sonra kimin haklı olduğu anlaşılır

Uçuş esnasında Alanya semalarında kazayı görüntüleyen Hasan Karateke, "Bizim her gün rutin bir şekilde uçuşta yaptığımız kamera görüntüleri var. Kamera kayıttayken aşağıdan bir baktık fren sesi geldi. İki araç birbirine vurdu. Bizimde dikkatimizi çekti. İnişten sonra kazaya karışanlara görüntüleri götürmeyi planlamıştım. Müşterim yoğun olduğundan götüremedim. Bu görüntüleri görerek kimin hatalı olduğu anlaşılır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hasan Karateke, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, Olaylar, Ulaşım, Alanya, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yamaç Paraşütü Pilotundan Kaza Görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
13:00
Meclis’in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı İşte yakalandığı an söyledikleri
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:19:24. #7.11#
SON DAKİKA: Yamaç Paraşütü Pilotundan Kaza Görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.