Yanan evin ardından gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yanan evin ardından gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da bir evin odasında çıkan yangında ev sahibi Teslime G., dumanın etkisiyle rahatsızlanırken, kızı Yağmur G. gözyaşlarına boğuldu. Söndürülen yangının ardından odada yanan eşyaları balkondan aşağı atması dikkat çekti. Ev sahibi, esnaftan yardım istedi.

31.08.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yanan evinin ardından gözyaşlarına boğuldu

'Yangın var' deyip bağırdı, yardımına esnaf koştu

Evdeki yaşlı kadın ve çocuk esnaf tarafından binadan çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'da bir evin odasında çıkan yangında ev sahibi Teslime G., dumanın etkisiyle rahatsızlanırken, kızı Yağmur G. gözyaşlarına boğuldu. Söndürülen yangının ardından odada yanan eşyaları balkondan aşağı atması dikkat çekti.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819. Sokak Emin Apartmanı'nın 7 No'lu dairesinde sabah saat 11.00 sularında çıkan yangın, ev sahiplerini korkuttu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevleri gören ev sahibinin kızı Yağmur G., yakınlarındaki esnaftan destek isteyerek, yangını söndürmeye çalıştı. Ev sahibi Teslime G.(65), kızı Yağmur G. ve torunu R.'nin yaşadığı eve gelen mahalleliler, yangını emniyet ve sağlık ekiplerine bildirerek, yangının söndürülmesine yardımcı oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, Teslime G. çıkan dumandan etkilenmesi nedeniyle sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi, esnaftan yardım istedi

Yangın anında çağrı üzerine yardıma koşan mahalle esnafı Mustafa Haber, Yağmur G.'nin koşarak gelip "Yangın var" demesi üzerine çalışanlarını çağırıp, destek olmaya gittiklerini söyledi. Haber, "Arkadaşlarla yukarıya çıktım, kovayla su dökmeye başladılar. Komşular yardım etmeye başlamışlardı. Sonra itfaiye geldi, itfaiye hızlıca müdahale etti. Yangın 11 sularında başladı. Rahatsızlanan teyze yavaş yavaş su döküyordu, aşağı ben indirdim. Evin çocuk odası gibi ufak bir odası vardı, yangın orada çıkmış" diye konuştu.

Mahallede yaşayan Ahmet Özcan adlı genç de Yağmur G.'nin söyleminin üzerine yardıma gittiğini söyleyerek, "Abla geldi, yukarda yangın var dedi. Yukarıda küçük bir çocuk vardı, onu aşağı indirdik, teyzeyi de indirdik. Kovayı alıp çıkan alevlerin üstüne döktük, yangını söndürmeye başladık. Ardından itfaiye geldi".

Yangın sonrası olayın ardından ev sahiplerinin yardıma koşan yakınları, yanan odadaki eşyaları balkondan aşağı atmaya başladı. Ev sahibinin kızı Yağmur G. ise atılan eşyaları gözyaşları içinde çöp konteynerinin içine attı.

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yanan evin ardından gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:25 İstanbul’un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 18:03:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yanan evin ardından gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement