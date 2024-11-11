Yangın Anında Evcil Hayvanını Kurtardı - Son Dakika
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Yangın Anında Evcil Hayvanını Kurtardı

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Bursa Osmangazi'deki yangında vatandaş evcil hayvanını kurtararak büyük bir çocukluk yaşadı.

11.11.2024 01:11
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Yangından kaçarken evcil hayvanını kurtarmayı ihmal etmedi

Osmangazi'de 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangındaki alevler geceyi aydınlattı. Yangında can kaybı meydana gelmezken, yanan evin bitişiğinde oturan mahalle sakinlerinin korku dolu anları saniye saniye kaydedildi. Bir vatandaş ise evi tahliye ederken, evcil hayvanını da yanına almayı ihmal etmedi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi 1. Bülbülce Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, geceyi aydınlatan alevlerle mücadele etmeye başladı.

Evcil hayvanını can havliyle yangından kurtardı

İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürerken, yanan evin bitişiğindeki 2 ev de tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden korku dolu bakışlarla çıkan vatandaşlardan birisi, evcil hayvanını da kurtarmayı ihmal etmedi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik mücadelesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve etkilenen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangın Anında Evcil Hayvanını Kurtardı - Son Dakika

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