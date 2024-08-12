Yangına evde tek başına yakalandı, o anları anlatırken gözleri doldu, sesi kısıldı - Son Dakika
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Yangına evde tek başına yakalandı, o anları anlatırken gözleri doldu, sesi kısıldı

Evde uyuduğu sırada yangına yakalanan genç, evin kullanılamaz hale geldiğini görünce gözleri doldu, o anları anlatmakta güçlük çekti

12.08.2024 14:27
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Yangına evte tek başına yakalandı, o anları anlatırken gözleri doldu, sesi kısıldı

Evde uyuduğu sırada yangına yakalanan genç, evin kullanılamaz hale geldiğini görünce gözleri doldu, o anları anlatmakta güçlük çekti

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında, evin 1 odası kullanılamaz hale geldi. Evde tek başına uyuduğu sırada yangına yakalanan 16 yaşındaki genç, alevleri söndürmek istese de başarılı olamadı. Genç adam o anları gözleri dolarak anlattı.

Yangın saat 08.00 civarında Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Emek Sokak bulunan tek katlı evin oturma odasında meydana geldi. Yangın esnasında evde tek başına uyuyan 16 yaşındaki Selim Afşin, alevleri görünce kendi müdahale etmek istedi ancak söndüremedi. Gencin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer odalara sıçramadan söndürdü.

Yangın sırasında evde uyuduğunu belirten 16 yaşındaki Selim Afşin, o anları gözleri dolarak şu şekilde anlattı: "İçerde uyuyordum. Klimanın kablosundan ateş çıktığını gördüm. Yattığım koltuk yanmaya başladı. Eşyalar yanmaya başladı. Kablodan çıktı yangın. Kablolar üzerime düştü. Söndürmeye çalıştım ve itfaiyeye haber verdim. 6 kişilik bir aileyiz. Evde yalnızdım" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangına evde tek başına yakalandı, o anları anlatırken gözleri doldu, sesi kısıldı - Son Dakika

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