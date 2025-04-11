Yangında 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yangında 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Sakarya'da çıkan yangında, 3 ve 4 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi. Acılı babanın feryadı yürek dağladı.

11.04.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuklarını yangında kaybeden babanın acı feryadı: "Allah aşkına bir şey yapın"

Çıkan yangında yaralanan anne çocuklarını kurtaramadı, baba çalışırken acı haberi aldı

İki kardeş yangında can verdi, jandarma acılı babayı böyle teselli etmeye çalıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde üç ve dört yaşındaki 2 kardeşin hayatını kaybettiği olaya ilişkin kahreden detaylar ortaya çıktı. Çıkan yangın esnasında evde olan ve yüzünden yaralanan annenin tüm çabalarına rağmen çocuklarını kurtaramadığı öğrenildi. Çalıştığı esnada acı haberi alarak olay yerine gelen ve ayakta durmakta zorluk çeken babanın ise, "Allah aşkına bir şey yapın" sözleri yürekleri dağladı.

Acı olay, Taraklı ilçesi Harkköy Mahallesi üzerinde bulunan O.B.'ye ait prefabrik evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin içerisinde kaldıkları prefabrik bir evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kahreden olayda Çınar K. ve Cansu K. isimli iki kardeş hayatını kaybetti.

Zonguldak'tan çalışmak için gelmişler

İki çocuğunu yangın da kaybeden ailenin Zonguldak'tan Sakarya'ya tavuk çiftliğinde çalışmak için geldiği ve yangın esnasında baba Serdal K.'nın işte olduğu, anne Deniz K.'nın ise çocukları Çınar K. ve Cansu K. ile evde olduğu öğrenildi. Yangın sırasında yüzünden yaralanan annenin çabaları ise çocuklarını kurtarmaya yetmedi.

Babanın acı feryadı: "Allah aşkına bir şey yapın"

Çalıştığı esnada acı olayın haberini alan baba Serdal K., adeta kül olan evinin olduğu bölgeye geldi. Burada ayakta durmakta zorluk çeken acılı babayı jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı. Acılı babanın ekiplere, "Allah aşkına bir şey yapın" diyerek feryat ettiği anlar ise yürekleri dağladı.

Sakarya Valiliği'nden yangına ilişkin açıklama

Taraklı ilçesinde meydana gelen acı olaya ilişkin Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sakarya ili Taraklı ilçesi Harkköy Mahallesi'nde, 11 Nisan 2025 günü saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. O.B. isimli şahsa ait evde meydana gelen yangında, evde ikamet eden S.K. ve D.K. isimli şahısların çocukları olan Ç.K. ve C.K. maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangın, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebine ilişkin olarak ilgili birimlerce gerekli incelemeler başlatılmış, olayla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Taraklı, Sakarya, 3-sayfa, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangında 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
Karasu Limanı’nda park kavgasında kan aktı 1 kişi hayatını kaybetti Karasu Limanı'nda park kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik

15:45 İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım
14:46 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit edenler adliyeye sevk edildi Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler adliyeye sevk edildi
13:58 Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
13:06 Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
13:02 İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
23:46 ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
23:37 CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:12 Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
21:59 CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 16:08:14. #7.13#
SON DAKİKA: Yangında 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement