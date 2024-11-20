Yangında Canını Kurtaran Yaşlı Kadın - Son Dakika
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Yangında Canını Kurtaran Yaşlı Kadın

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Antalya'da evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın, can havliyle dışarı çıkarak hayatını kurtardı.

20.11.2024 00:33
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Evi yanan yaşlı kadın can havliyle kendini dışarı attı

ANTALYA - Antalya'da bir evde çıkan yangında, evde yalnız olan yaşlı kadın can havliyle dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Asmalı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında yalnız olan ev sahibi 72 yaşındaki Ayla T., can havliyle kendini dışarı attı. Büyük panik yaşayan yaşlı kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, binanın dış cephesi ve salonunda maddi hasara yol açarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangında Canını Kurtaran Yaşlı Kadın
Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

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