Yangında genç kız gözyaşlarına hakim olamadı

Evleri yanan genç kız gözyaşlarını tutamadı, yaşlı kadını itfaiye eri elini tutarak teselli etti

ANTALYA - Antalya'da bir evde çıkan yangında evinin küle dönüşünü izleyen 88 yaşındaki yaşlı kadını itfaiye eri elini tutarak teselli ederken, yangın anında evde bulunan torunları da gözyaşı döktü.

Yangın saat 11.40 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3399 sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir müstakil evin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne-babası işe gittikten sonra babaannesi ve kız kardeşi ile evde kalan Kerem Akkay, yattığı esnada kardeşinin uyarısı ile odadan çıkan dumanları fark etti. Babaannesi Hamide Akkay (88), evin balkonundan uzaklaştıran genç adam hortum ile yangına müdahale etti. Ancak elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü.

Yaşlı kadını itfaiye eri elini tutarak teselli etti

Alevleri söndürme çabası yetersiz kalan Kerem Akkay 112Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla verilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sırasında genç kız gözyaşlarına hakim olamazken, evden çıkartılan yaşlı kadın endişeli gözlerle ekiplerin çalışmasını izledi. Yaşlı kadının üzgün bir şekilde söndürme çalışmalarını izlediğini gören bir itfaiye eri elini tutarak önemli bir şey olmadığını belirterek teselli etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.