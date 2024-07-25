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Yangında mahsur kalan anne ile çocukları, komşularının yardımıyla kurtarıldı

ANKARA - Ankara'da mumdan çıktığı iddia edilen yangın sebebiyle evde mahsur kalan anne ile iki çocuğu, komşularının ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Çankaya ilçesi Reşat Nuri Caddesi'nde yer alan bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre evin küçük oğlu K. Ö. D.'nin (5), yaktığı mum sebebiyle mutfakta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iki katın evin tamamına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada evde mahsur kalan anne ve H. D. ile küçük oğlu K. Ö.D. çatıya çıkan bir komşuların yardımı ile kurtarıldı. Balkonda mahsur kalan ağabey E. D. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Anne ve iki oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı olayda yanan evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kadınla çocuğu çıkardım"

Mahsur kalanların yardıma ilk koşanlardan olan Murat Kocaay, "Çocuk ve annesi bağırıyordu. Duman da çıkıyor bir yandan. Önce içeri girmeye çalıştım, kapıyı kimse açmadı. Kapıyı kimse açmayınca yan daireye girdim. Oradan da çatıya çıktım. Çatıdan balkona uzanmaya çalıştım ama olmadı. Anne ile çocuk içerideydi hala ama girmem mümkün değildi. Bir havlu bulduk. Kadınla çocuğu çıkardım ama büyük oğlu balkondaydı. İtfaiye asansörle hem çocuğu, hem beni aldı. Toplam 3 kişi kurtarıldı. Durumları gayet iyi. Söylediklerine göre küçük oğlu çakmakla oynuyormuş salonda. Annesiyle büyük çocuğu mutfakta olduğu için onlar biraz daha şanslıydı" dedi.