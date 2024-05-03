Yangında ölen kadın, kocasının ve kızının yanına gömüldü - Son Dakika
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Yangında ölen kadın, kocasının ve kızının yanına gömüldü

Bartın'da meydana gelen ev yangınında hayatını kaybeden Seher Çetinbağ, kocasının ve 6 yıl önce kazada ölen kızının yanına defnedildi. Yangında ölen bedensel engelli Tevfik Çetinbağ'ın eşi Seher Çetinbağ, kurtarmak için alevlerin arasına dalmasına rağmen yaşamını yitirdi. Acı bir tesadüf olarak, çocuklarının ölümünün ardından 6 yıl sonra çıkan yangında Seher ve Tevfik Çetinbağ da hayatını kaybetti.

03.05.2024 00:43
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Yangında ölen kadın, kocasının ve kızının yanına gömüldü

BARTIN - Bartın'da 10 gün önce meydana gelen ev yangınında engelli Tevfik Çetinbağ'ın ardından hayatını kaybeden Seher Çetinbağ, aynı yangında ölen kocasının ayak ucuna, 6 yıl önce kazada ölen kızının yanına defnedildi.

Bartın'ın Kayadibikavlak köyü Örencik Mahallesi'nde 23 Nisan 2024 tarihinda tüpten sızan gaz nedeniyle çıkan yangında bedensel engelli Tevfik Çetinbağ ölürken, kocasını kurtarmak için alevlerin arasına dalan ve Ağır yaralanan Seher Çetinbağ, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sevk edildiği İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Seher Çetinbağ'ın cenazesinin İstanbul'dan Bartın'ın Kayadibikavlak köy Örencik Mahallesi'ndeki evine getirildi. Çetinbağ'ın cenaezsi Örencik Mahallesi Çamii'nde kılınan öğle namazının ardından dualarla Örencik Mahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanına getirildi.

Seher Çetinbağ'ın cenazesi aynı yangında 9 gün önce yaşamını kaybeden engelli kocası Tevfik Çatinbağ'ın ayak ucuna, 6 yıl önce okul bahçesinde servis aracının çarpması sonucu ölen 9 yaşındaki kızı Emine Çetinbağ'ın mezarının yanına defnedildi.

Acı tesadüf

Yangında hayatını kaybeden bedensel engelli Tevfik Çetinbağ ve eşi Seher Çetinbağ'ın 6 yıl önce evlat acısı yaşadıkları ortaya çıktı. 6 Nisan 2018 yılında Bartın Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesinde meydana gelen kazada, özel eğitim alan 9 yaşındaki Emine Çetinbağ'a servis aracı çarpmış, kazada hayatını kaybeden küçük kızın tabutu son kez evlerine götürülmüştü. Bedensel engelli baba tekerlekli sandalye ile evin dışına çıkarılan acılı baba Tevfik Çetinbağ, son kez evlerinin önüne getirilen kızının tabutu başında gözyaşı dökmüş, anne Seher Çetinbağ ise, "Benim kınalı kuzum, babaannene selam söyle" diyerek ettiği feryat yürekleri dağlamıştı.

Küçük kızın tabutunun getirildiği ev, olaydan 6 yıl sonra çıkan yangında tamamen kül olurken, küçük kızın evde yaşayan anne ve babası Tevfik ile Seher Çetinbağ yangında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

Bartın, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangında ölen kadın, kocasının ve kızının yanına gömüldü - Son Dakika

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