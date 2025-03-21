Yangından dönerken kaza sonrası hayatını kaybeden genç itfaiyeci için tören düzenlendi - Son Dakika
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Yangından dönerken kaza sonrası hayatını kaybeden genç itfaiyeci için tören düzenlendi

Yangından dönerken kaza sonrası hayatını kaybeden genç itfaiyeci için tören düzenlendi 5 ay önce nişanlanan genç itfaiyecinin cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderildi Bursa'da yangından dönerken geçirdiği kaza sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören 24 yaşındaki itfaiye eri Burak...

21.03.2025 17:21
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Yangından dönerken kaza sonrası hayatını kaybeden genç itfaiyeci için tören düzenlendi

5 ay önce nişanlanan genç itfaiyecinin cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderildi

BURSA - Bursa'da yangından dönerken geçirdiği kaza sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören 24 yaşındaki itfaiye eri Burak Dağtekin, hayatını kaybetti. Genç itfaiyeci için düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halizçeik, Genel Sekreter Yarımcısı Mehmet Yıldız, yakınları ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Düzenlenen tören sonrası Dağtekin'in cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 24 yaşındaki Burak Dağtekin, 31 Ocak'ta Yenişehir İtfaiye İstasyonu'nda yangından dönerken kaza geçirip yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç itfaiye eri, yaklaşık iki ay boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi. Aslen Kayserili olan genç Dağtekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

5 ay önce nişanlanmıştı

Genç itfaiyecinin cenazesi için ikindi namazına müteakip Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halizçeik, Genel Sekreter Yarımcısı Mehmet Yıldız, yakınları ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Dağtekin'in cenaze töreni istiklal marşıyla başladı. Genç itfaiyeci için helallik istendikten sonra Dağtekin'in cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Öte yandan, Dağtekin'in 5 ay önce nişanlandığı ve düğün arifesinde olduğu öğrenildi. Acılı aileye ise Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız tarafından Türk bayrağı takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangından dönerken kaza sonrası hayatını kaybeden genç itfaiyeci için tören düzenlendi - Son Dakika

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