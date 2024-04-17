Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası

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Yalova'da iki kişi, yanlış yere park edilen aracı canlı yayına alarak protesto etti. AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'a ait olan araçla ilgili haklarında dava açılan kişiler, "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçundan 18 bin TL para cezası ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"ADALET BEKLİYORUM"

Recep Adıgüzel, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol'a ait lüks otomobilin park yasağını ihlal etmesi üzerine polisi arayarak şikayetçi oldu. Fatih Caddesi'nde 21 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda Adıgüzel 1 saat 45 dakika boyunca canlı yayın yaptı. Yayında, "Geçtiğimiz cumartesi günü tam burada köprüde, bir esnaf arkadaşımıza 10 bin lira ceza kesildi. Ceza yazan polis, 'Kanunlar herkese eşittir' dedi. Bugün de vekilin arabası burada duruyor. Adaletin herkese eşit işlemesi lazım. 1.5 saattir bekliyorum bir tane trafik polisi gelip de ceza yazamadı. 20 kişi aradı bir tane trafik polisi getirtemedik. Adaleti bekliyorum. Eşitlik ise herkese eşitlik" demişti.

PARA VE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Berkant Fitoz ve Recep Adıgüzel hakkında açılan davada mahkeme, polis memurlarının aralarındaki konuşmayı kaydettikleri gerekçesiyle, "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay ve 17 bin 900 TL'lik vekalet ücretinin kendilerinden tahsiline karar verdi. Recep Adıgüzel, karara itiraz edeceklerini, adalet beklerken ceza aldıklarını söyledi.