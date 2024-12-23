Yapay Zeka Dolandırıcılığı: 650 Bin Lira Kaybetti - Son Dakika
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Yapay Zeka Dolandırıcılığı: 650 Bin Lira Kaybetti

Yapay Zeka Dolandırıcılığı: 650 Bin Lira Kaybetti

Balıkesir'de Birgül Güden, sahte yatırım reklamları yüzünden 650 bin lira dolandırıldı.

23.12.2024 10:30
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi kadının hayatı, sosyal medyada yapay zeka ile hazırlanmış sahte yatırım reklamları yüzünden kabusa döndü.

Yapay zeka ile ünlü isimlerin sesleri ve görüntüleri taklit ediliyor, yanıltıcı videolar hazırlanıyor. Yapay zeka ile hazırlanan videolu reklamı tıklayan Birgül Güden, 650 bin lira dolandırıldı.

Yapay zeka ile oluşturulan sahte video linkine tıklayan Birgül Güden, "Basmamla aramaları bir oldu. Hesaplarıma girdiler yönlendirerek yani Skype üzerinden. Hesaplarıma girerek para, kredi çekmişler ve benim bunlardan haberim yok. Ta ki çocuğumun üniversiteye gitmesinden bir gün önce. Yani bankaya gittim, bu kadar para var hesabınızda, çekilmiş dedi borcunuz. Hiçbir işlem yapamazsınız dedi ve o günden beri dünyam karardı" diye konuştu.

Bankalardan kendi adına çekilen kredileri ödeme imkanı olmadığını ifade eden Güden, "O günden sonra aradılar beni. Hiçbir para ödemeyeceksiniz. Sadece yatırım amaçlı şu kadar para kazanacaksınız. Hiç öyle bir şey olmadı. Mahvettiler beni. Ben asgari ücretle çalışan iki çocuk annesiyim. Çocuğum üniversiteyi bıraktı geldi bu konuda. Çocuğum da üniversite okuyor. Hiçbir şekilde, yani asgari ücretle çalışıp da bu parayı ödeyecek bir durumda değilim" dedi.

Vatandaşları da uyaran Birgül Güden, "Demek ki ben böyle bir şey yapmam, benim başıma gelirse böyle yapmam, etmem demesinler. Çünkü onlardan biri de bendim. Gördüğüm zaman, duyduğum zaman bu insanlar nasıl aldanıyor? Hiç mi düşünmüyorlar? Ama demek ki oluyormuş. Nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum. Hipnoz mu ediyorlar? Değişik bir konuşma şekilleri. Siz bile inanırsınız yani" diye konuştu.

Yaşadıkları sonrasında şikayetçi olduğuna değinen Günden, "Önce karakola gittim. Allah razı olsun onlardan. Beni yönlendirdiler, bana söylediler, savcılığa gittim. Şu an zaten savcılıkta. Ama daha büyük yerlerden daha büyük yardım istiyorum. Çünkü halen daha Instagram'da olsun yani medyada dönüyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yapay Zeka Dolandırıcılığı: 650 Bin Lira Kaybetti - Son Dakika

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