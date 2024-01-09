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Hindistan'da Yapay Zeka Şirketi CEO'su Oğlunu Öldürdü - Son Dakika
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Hindistan'da Yapay Zeka Şirketi CEO'su Oğlunu Öldürdü

Bengaluru merkezli bir yapay zeka şirketinin CEO'su Suchana Seth, oğlunun cesedinin bavulunda bulunması üzerine tutuklandı. Polis, Seth'in boşandığı eşine oğlunu göstermediğini belirtti. Olay, Goa'da bir otelde meydana geldi ve Seth, oğlunu öldürdükten sonra cesedini bavula koyup Bengaluru'ya gitmek isterken yakalandı. Seth'in çocuğunun babasıyla buluşma anlaşmasına uymadığı iddia ediliyor. Cinayetin neden işlendiği henüz bilinmiyor.

Hindistan\'da Yapay Zeka Şirketi CEO\'su Oğlunu Öldürdü
09.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:52
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Hindistan'da Bengaluru merkezli bir yapay zeka şirketinin CEO'su olan Suchana Seth, oğlu Goa'nın cesedinin bavulunda bulunmasından tutuklandı.

Polis, gözaltına alınan Seth'nin boşandığını eşine oğlunu göstermediğini söyledi.

İddiaya göre dehşet verici olay, 7-8 Ocak gecesi Kuzey Goa'nın Sinquerim beldesinde bulunan birapart otelde meydana geldi.

Seth'in, oğlunu öldürdükten sonra çocuğun cesedini bavula koyup çağırdığı taksi ile Bengaluru şehrine götürmek isterken yakalandı.

Seth, 2020'deki boşanma sürecinden sonra mahkeme tarafından çocuğunun babasıyla pazar günleri buluşmasına izin vermesi gerektiği belirlenmişti. İddiaya göre, bu anlaşmaya uymuyordu. Çift, 2010'da evlendikten sonra 2019'da çocukları dünyaya geldiği belirtildi.

Seth, otel görevlilerine Bengaluru şehrine gideceğini söyleyip kendisine taksi çağırmalarını istedi. Oğlunun cesedini içine koyduğu bavulla hastaneden çıkış yaptı.

Otelin temizlik görevlileri, kaldığı oteli temizlerken yatak üzerinde kan lekeleri görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Seth'i bindiği taksiyi takip ederek gözaltına aldı.

Çocuğun cesedi babasına teslim edilirken, Seth'in cinayeti neden işlediği bilinmiyor.

Yapay Zeka Şirketi CEO'su, 4 yaşındaki oğlunu öldürdü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Yapay Zeka Şirketi CEO'su Oğlunu Öldürdü - Son Dakika


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