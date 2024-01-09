Hindistan\'da Yapay Zeka Şirketi CEO\'su Oğlunu Öldürdü

Hindistan'da Bengaluru merkezli bir yapay zeka şirketinin CEO'su olan Suchana Seth, oğlu Goa'nın cesedinin bavulunda bulunmasından tutuklandı.
Polis, gözaltına alınan Seth'nin boşandığını eşine oğlunu göstermediğini söyledi.
İddiaya göre dehşet verici olay, 7-8 Ocak gecesi Kuzey Goa'nın Sinquerim beldesinde bulunan birapart otelde meydana geldi.
Seth'in, oğlunu öldürdükten sonra çocuğun cesedini bavula koyup çağırdığı taksi ile Bengaluru şehrine götürmek isterken yakalandı.
Seth, 2020'deki boşanma sürecinden sonra mahkeme tarafından çocuğunun babasıyla pazar günleri buluşmasına izin vermesi gerektiği belirlenmişti. İddiaya göre, bu anlaşmaya uymuyordu. Çift, 2010'da evlendikten sonra 2019'da çocukları dünyaya geldiği belirtildi.
Seth, otel görevlilerine Bengaluru şehrine gideceğini söyleyip kendisine taksi çağırmalarını istedi. Oğlunun cesedini içine koyduğu bavulla hastaneden çıkış yaptı.
Otelin temizlik görevlileri, kaldığı oteli temizlerken yatak üzerinde kan lekeleri görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Seth'i bindiği taksiyi takip ederek gözaltına aldı.
Çocuğun cesedi babasına teslim edilirken, Seth'in cinayeti neden işlediği bilinmiyor.
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