Yaptırdığı dövmeyi beğenmeyince stüdyoya kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Yaptırdığı dövmeyi beğenmeyince stüdyoya kurşun yağdırdı

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İstanbul Esenyurt'ta yaptırdığı dövmeyi beğenmeyen bir şahıs, dövme stüdyosuna kurşun yağdırdı. Cep telefonuyla o anları kaydedip iş yerinin sahibine gönderen şahsın karıştığı başka bir olay nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

29.04.2025 10:14
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Esenyurt'ta dövmesinin kötü yapıldığını öne süren bir şüpheli, dövme stüdyosuna kurşun yağdırdı. O anları cep telefonu ile kaydettirerek iş yeri sahibine gönderen şüphelinin, daha önce karıştığı başka bir olay sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olay, 1 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, koluna yapılan dövmeyi beğenmeyen İsmail Y., telefonla dövmeciyi arayarak tehdit etti. Telefon görüşmesinin ardından kapüşon ve maske takarak dövme stüdyosunun önüne gelen İsmail Y., iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

SALDIRI ANINI KAYDEDİP İŞ YERİ SAHİBİNE GÖNDERDİ

Şüpheli, dövme stüdyosunu kurşunladığı anları da başka bir kişiye cep telefonu ile kaydettirerek, iş yeri sahibine gönderdi. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmalarının ardından kimliği tespit edilen İsmail Y.'nin, karıştığı başka bir suç sebebiyle polise yakalandığı ve çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Yaptırdığı dövmeyi beğenmeyince stüdyoya kurşun yağdırdı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaptırdığı dövmeyi beğenmeyince stüdyoya kurşun yağdırdı - Son Dakika

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