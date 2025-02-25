Yaralı Kızıl Şahin\'e Jandarmadan Şefkat

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Manisa'nın Salihli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri yaralı halde bulduğu kızıl şahine sahip çıktı. Jandarma, yaralı ve bitkin halde bulduğu kızıl şahini, doğa korumaya teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabazlı Mahallesi'nde devriye görevindeki Manisa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Hayvan ve Doğa Koruma Timi ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.

Kanadı kırık olduğu tespit edilen kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak. - MANİSA