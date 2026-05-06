Yardım Derneğine Operasyon: 21 Gözaltı
Yardım Derneğine Operasyon: 21 Gözaltı

06.05.2026 09:23
İstanbul'da, yardım paralarını usulsüz kullandıkları iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bir dernek tarafından sosyal yardım için toplanan 372 milyon 558 bin liranın 72 milyon liralık kısmını kendi özel harcamalarında kullanıldıkları iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, "Oh Be Dünya Varmış Derneği" adı altında ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan kuruluşla ilgili artan şikayetler üzerine inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri derneği geniş çaplı incelemeye aldı.

372 milyon liranın 72 milyonunu kendilerine aktarmışlar

Dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali işlemlere yönelik yapılan inceleme ve araştırmalarda, yardım adı altında derneğe aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 lira tutarındaki paranın 72 milyon lirasının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan mali analizler, bankadaki para hareketleri ve ilgili kayıtların incelenmesi neticesinde; söz konusu tutarların dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, aksine şüpheli şahısların şahsi harcamalarına aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca bu paraların şüphelilere ait hesaplara "huzur hakkı", "maaş ödemesi" ve benzeri açıklamalarla transfer edilerek usulsüz şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı.

Yardım paralarını kendi hesaplarına geçirmişler

Mali Şube polisi tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, yine dernek yöneticilerinin beyan edilen gelirleri ile mali durumları arasında açık bir orantısızlık bulunduğu belirlenirken, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul, Sivas ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamın 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

