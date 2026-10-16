Yargıtay şaka amaçlı silah doğrultmayı silahlı tehdit saydı, cezası 2-7 yıl - Son Dakika
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Yargıtay şaka amaçlı silah doğrultmayı silahlı tehdit saydı, cezası 2-7 yıl

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Yargıtay şaka amaçlı silah doğrultmayı silahlı tehdit saydı, cezası 2-7 yıl
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Şaka amacıyla silah doğrultmanın 'silahlı tehdit' suçu sayıldığını belirten Avukat Zeynep Karakuş, Yargıtay'ın bu yönde hükmettiğini aktardı. Karakuş'a göre oyuncak, kuru sıkı, boş veya dolu silahla şaka suçu ortadan kaldırmıyor; suç şikayete bağlı değil, cezası 2-7 yıl.

Avukat Zeynep Karakuş, şaka amaçlı da olsa silahın bir kişiye doğrultulmasının 'silahlı tehdit' suçunu oluşturduğunu söyleyerek, "Oyuncak veya kuru sıkı silahlarla şaka yapılması suçun oluşmasını engellemiyor" dedi.

Şaka amacıyla yapılan eylemlerin hukuki yönden ağır sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Avukat Zeynep Karakuş, "Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan ve çoğu zaman şakaydı denilerek geçiştirilmeye çalışılan eylemler ceza hukuku kapsamında ağır sonuçlar doğurabiliyor. Yargıtay da bir kişiye şaka amacı ile de olsa silah doğrultulmasının silahla tehdit suçunu oluşturacağı yönünde hükmetti. Bireylerin masum bir şaka olarak adlandırsa dahi kanun koyucu ve Yargıtay içtihatları kapsamında meseleye mağdurun korunması ve kamu güvenliğinin korunması noktasından yaklaşılıyor. Dolayısıyla silah gibi objektif olarak korku oluşturabilecek vasıtayla şaka yapılmasının suç oluşturacağı yönünde karar verildi. Yargıtay özellikle failin iç dünyasındaki niyetinin bu tehlikelilik vasfını ortadan kaldırmadığı yönünde karar verdi" dedi.

"Oyuncak silahlar da suçun oluşmasını engellemiyor"

Karakuş, silahın oyuncak olmasının da suçun oluşmasını engellemediğini söyleyerek, "Bir kişi eline aldığı silahı karşısındaki insana doğrulttuğunda silahın mahiyetini ya da korkutucu etkisini ve tehlikeliliğini bertaraf etmiş olmuyor. Dolayısıyla 'şaka yapıyordum, korkutmak istememiştim' savunması da bu yönde suçun oluşmasını engellememektedir. Burada önemli olan kişinin niyeti değil oluşan tehlikelilik görünümü aslında. Dolayısıyla şikayete tabi de bir suç olmadığı için 'şaka yapıyordum' savunması bu durumda suçun oluşmasını engellemiyor. Kuru sıkı silahlar, oyuncak silahlar ve silahın boş ya da dolu olması durumu da suçun oluşmasını engellemiyor. Çünkü kişiler bunu gördüğünde oyuncak olup olmadığını ya da içinin boş veya dolu olup olmadığını anlamıyor. Dolayısıyla silahla şaka yapıldığı halde dahi suçun oluştuğu yönünde karar verildi ve cezası da 2 ile 7 yıl arasında" ifadelerini kullandı.

Meşru müdafaada (yasal savunma veya nefsi müdafaa), kişinin kendisine veya bir başkasına yönelen haksız bir saldırıyı, o anki hal ve şartlara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmesi (savuşturması) durumunda faile ceza verilmez.

Kaynak: İHA
YargıtayGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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