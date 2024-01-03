Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına hükmetti.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, avukat Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen ikinci ihlal kararının hukuki değerinin olmadığını, neticede Anayasa'nın 153/6. maddesi çerçevesinde uygulanabilecek bir kararın olmadığını ifade ederek, AYM'nin kararına uyulmamasına karar verdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yargıtay, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına hükmetti - Son Dakika