Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 171 Tutuklama - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 171 Tutuklama

17.07.2026 18:02
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Gaziantep merkezli operasyonda 236 şüpheli yakalandı, 171'i tutuklandı, 84 milyar TL işlem belirlendi.

Gaziantep merkezli 45 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin TL hacminde toplam 3 milyon 127 bin 307 adet işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucu şüphelilerin yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları, aynı site üzerinden bayilik dağıttıkları ve yine yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesine IBAN temin ederek organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

84 milyar 293 milyon 213 bin TL işlem hacmi tespit edildi

Şüphelilere ait, MASAK' tan alınan hesap hareketleri Yapay Zeka Destekli Veri Analiz Programıyla detaylı ve hızlı bir şekilde analiz edilerek toplam 330 şüpheliye ulaşıldı. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin TL hacminde toplam 3 milyon 127 bin 307 adet işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

171 şüpheli tutuklandı

Toplam 330 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 236 şüpheli yakalanırken adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı, 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 171 şüpheli ise tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 171 Tutuklama - Son Dakika

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