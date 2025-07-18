Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 31 Tutuklama

Niğde merkezli 12 ilde, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 31'i tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce savcılık koordinesinde, Niğde merkezli İstanbul, Sinop, Ordu, Sivas, Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Bursa, Kilis, Diyarbakır ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 282 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 56 kişiden 44'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 58 cep telefonu, 46 sim kart, 15 banka kartı, 9 flash bellek, 8 SD kart, 4 dizüstü bilgisayar, 2 masaüstü bilgisayar, 2 harici disk, 1 tabanca ile çok sayıda evrak ve nakit para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi. Bu kapsamda şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, banka ve kripto varlıklarına da bloke işlemi uygulandı.

Adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yakalama kararı bulunan 5 kişiye yönelik çalışmaların sürdüğü, 4 şüphelinin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde bulunduğu belirlendi. - NİĞDE