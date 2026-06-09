Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 47 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 47 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 47 Gözaltı
09.06.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 23 ilde düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, 5 milyar TL'lik hareketlilik tespit edildi.

Adana merkezli 23 ilde düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda hesaplarında 5 milyar TL'lik hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adana merkezli 23 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yaptıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca operasyonda şüphelilere ait 1 paravan şirket, 23 konut, 29 araç, 13 arsa, 4 bin 742 banka ve 6 kripto hesabına tedbir kararı uygulandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 47 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü Irmak öğretmenin şüpheli ölümü
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
Sedat Peker’in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı

12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 12:43:58. #7.12#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 47 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.