Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 55 Gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 kişi gözaltına alındı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin jojobet.com, portobet.com ve xturka.com isimli yasa dışı bahis siteleri üzerinden banka hesapları aracılığıyla para transferi yaptığı tespit edildi. MASAK incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 24 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 55 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DÜZCE