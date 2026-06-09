Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 98 Şüpheli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 98 Şüpheli

09.06.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 ilde gerçekleştirilen operasyonda 98 şüpheliye işlem yapıldı, 61'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara, Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda toplam 98 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 7258 sayılı "Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un 5/1-b maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde düzenlenen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında, ikamet ve işyerlerinde arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin uygulanmasına karar verildi.

Operasyonlar sonucunda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kolluk birimlerince sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 98 Şüpheli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Yusufeli Barajı’nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

13:06
Maaşı bile belli Galatasaray’dan Vlahovic bombası
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası
12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 13:15:22. #7.12#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 98 Şüpheli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.