Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Bir Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, yasa dışı sanal bahis ve şans oyunları oynattığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde F.A. isimli şahsın bir yasa dışı bahis sitesinde adminlik yaptığını tespit etti. Şüphelinin çeşitli programlar aracılığıyla siteye ücret karşılığı üye topladığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada 1 adet dizüstü bilgisayar ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE