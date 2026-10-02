Yasa dışı bahis operasyonunda Kars, Iğdır ve Samsun\'da 5 şüpheliye adli işlem yapıldı

Yasa dışı bahis operasyonunda Kars, Iğdır ve Samsun'da 5 şüpheliye adli işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7258 sayılı Kanun kapsamında yürütülen soruşturmada Kars, Iğdır ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kars merkezli yasa dışı bahis operasyonlarında 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Kars, Iğdır ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı ve banka hesap bilgilerini kullandırdığı değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyet yetkilileri, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
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