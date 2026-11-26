Yasa dışı bahis suçuna yönelik 12 ilde operasyon yapıldı, 25 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yasa dışı bahis suçuna yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon yapıldı. İçişleri Bakanlığı, hesaplarında 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: "Ankara merkezli 12 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 Milyar 200 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı."
Kaynak: İHA
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