Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılığa 2.880 Operasyon - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılığa 2.880 Operasyon

Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılığa 2.880 Operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, çevrimiçi yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa yönelik 2.880 operasyon düzenlendi.

27.09.2024 14:04
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevrimiçi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik toplam 2 bin 880 operasyon yapıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 67 bin 493 siteye erişim engellendi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından çevrimiçi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik yapılan operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, operasyonlar neticesinde toplam 7 milyar 519 milyon 155 bin lira para ve mal varlığına el konulduğunu ve 67 bin 493 siteye erişim engeli getirildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çevrimiçi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik toplam 2 bin 880 operasyon yapıldı. Toplam 7 milyar 519 milyon 155 bin lira para ve mal varlığına el konuldu. Toplam 67 bin 493 siteye erişim engellendi. Siber Vatan'da yasa dışı bahis ve çevrimiçi dolandırıcılık suçlarına karşı durmadan, duraksamadan mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

"Çevrimiçi yasa dışı bahis suçlarına yönelik 2 bin 950 şahıs gözaltına alındı, bin 70'i tutuklandı"

Bakan Yerlikaya, 4 Haziran 2023 ile 25 Eylül 2024 tarihleri arasında çevrimiçi yasa dışı bahis suçlarına yönelik 453 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Bu operasyonların 81'i planlı-projeli operasyonlardı. Bu operasyonlar sonucu 2 bin 950 şahıs gözaltına alındı, bin 70'i tutuklandı, 819'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 5 milyar 49 milyon 483 bin lira para ve malvarlığına el konuldu, 27 bin 771 site erişime engellendi" bilgilerini aktardı.

"Çevrimiçi dolandırıcılık ve bilişim suçlarına yönelik 6 bin 585 şahıs gözaltına alındı, 3 bin 311'i tutuklandı"

Aynı dönemde çevrimiçi dolandırıcılık ve bilişim suçları kapsamında 2 bin 427 operasyon gerçekleştirdiklerini de kaydeden Yerlikaya, "Bunların 363'ü planlı-projeli operasyonlardı. Bu operasyonlar sonucu 6 bin 585 şahıs gözaltına alındı, 3 bin 311'i tutuklandı, bin 206'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 milyar 469 milyon 672 bin lira para ve malvarlığına el konuldu ve 39 bin 722 site erişime engellendi" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, gençleri çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçuna karşı korumak için topyekün bir mücadele gerektiği vurgusunu da yaparak, hep birlikte mücadelenin devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılığa 2.880 Operasyon - Son Dakika

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