Yasa Dışı Döviz Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Döviz Operasyonu: 28 Gözaltı

Yasa Dışı Döviz Operasyonu: 28 Gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep merkezli operasyonda 34 şüpheliden 28'i yakalandı. 570 milyon TL malvarlığına el konuldu.

Gaziantep merkezli 5 ilde yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı döviz giriş-çıkışı yaparak ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alarak devleti zarara uğratan 34 şüpheliden 28'i yakalandı. Şüphelilerin 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulurken hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi tespit edildi.

Gaziantep merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen dövizleri usulsüz şekilde yurt dışına çıkaran ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alarak devleti zarara uğratan 34 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 34 şüpheliden 28'i gözaltına alındı, diğer 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

13 milyar TL hesap hareketi tespit edildi, 570 milyon TL mal varlığına el konuldu

Yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin ve söz konusu şirketlerin hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına ise el konuldu.

Bakan Gürlek operasyonla ilgili bilgi verdi

Operasyona ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Döviz, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa Dışı Döviz Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi
Fransa’da liselerde cep telefonları yasaklandı Fransa'da liselerde cep telefonları yasaklandı
15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İnşaatta sepetli vinç alev aldı biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı İnşaatta sepetli vinç alev aldı; biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı
Alanya’da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı Alanya'da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı

16:31
Süper Lig devi 22’lik yıldızı kaptı Yarın İstanbul’a geliyor
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
16:14
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
15:38
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
15:22
Ne bu hal Oosterwolde Yüzünden düşen bin parça
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça
15:21
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 16:35:21. #7.12#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Döviz Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement