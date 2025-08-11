Yasa Dışı Kuş Yakalama Operasyonu

Doğan ve Şahin türü kuşları yakalayıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkararak satan şahıs ve kuşların İstanbul'da teslim edildiği A.A' da yakalandı. Sosyal medyada yayınlan görüntülerin 1 yıl önce çekildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında, yabancı uyruklu şahısların avlanması yasak olan Doğan ve Şahin türü kuşları yakalayıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartarak sattığı yönündeki paylaşımlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, görüntülerde yer alan ve kimlik bilgileri tespit edilen A.E. isimli şüpheli şahıs 10 Ağustos 2025 tarihinde Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'nce Bursa ilinde yakaladı. Araştırmalarda, görüntülerin yaklaşık 1 yıl önce çekildiği, görüntülerdeki kuşların A.A. isimli şahıs tarafından İstanbul'a götürülürken dinlenmek amacıyla A.E.'ye getirildiği tespit edildi. A.A isimli şüpheli şahıs dün İstanbul Silivri'de ikamet adresinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 1 adet kuş tartmak için özel hazırlanmış tartı, 3 adet kuş yakalama ve tutma eldiveni, 72 adet yabani kuşların gözlerini kapatmak için kullanılan kuş başlığı,1 adet havalı tüfek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - İSTANBUL