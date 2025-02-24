Yasadışı Bahis Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Yasadışı Bahis Çetesi Çökertildi

Mersin'de yapılan operasyonda 712 milyon TL'lik yasadışı bahis çetesi çökertildi, 13 tutuklandı.

24.02.2025 23:37
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2 bin 560 banka hesabı incelendi, yasadışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama

- Mersin polisinin yaptığı çalışmada 712 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan yasadışı bahis sitesi belirlendi, 2 bin 560 banka hesabı tek tek incelendi operasyon düzenlendi

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada 712 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan yasadışı bahis sitesi belirlendi, 2 bin 560 banka hesabı tek tek incelendi operasyon düzenlendi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahisle Mücadele' çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin hassas ve titiz bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 bin 560 banka hesabının detaylı analiz çalışması yapıldı. Polis şüphelilerin yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak 712 milyon TL işlem hacmine ulaştığını belirledi. Bunun üzerine Mersin merkezli 7 ilde şafak vakti eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi, 13'ü tutuklandı. 7'si adli kontrol kararıyla olmak üzere 8 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yasadışı Bahis Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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