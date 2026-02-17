Yasadışı Bahis Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları öğrenildi. - İSTANBUL