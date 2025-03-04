İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı - Son Dakika
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında; TV8, Exxen ve S Sport platformlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla iddianame düzenledi. Ilıcalı ve Saran'ın 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

04.03.2025 17:27  Güncelleme: 18:07
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran başta olmak üzere bazı şüpheliler hakkında TV platformlarında yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı kanuna muhalefet gerekçesi ile iddianame düzenlendi.

YASADIŞI BAHİS REKLAMLARI YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Hazırlanan iddianameye göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 ve EXXEN; Sadettin Saran S SPORT + logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede; Ilıcalı'nın TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında, Saran'ın ise Sadettin S SPORT + logolu internet yayın platformunda sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Bay X:
    GS ye bir şey yok,her türlü pislikle adı anılır,karaborsa ,bahis,şike, Fenerbahçe ye geldi mi operasyon, 174 174 Yanıtla
    zafer koc:
    Şike deyince akla ilk fenerbahçe gelir Bay Yaprak. 5 1
  • Semih:
    Fenerbahçe demek şike demek dünyaya rezil ettiler ülkeyi yazıklar olsun 169 116 Yanıtla
    Akbt Drn:
    Gs demek fetö demek terör demek ne kadar eski futbolcusu varsa alayı ülkeyi terk etti adını şampiyonluk ilan ettikleri yıllardaki kupaların alayı ellerinden alınıp gerçek onurlu sahibi 2. Sıradaki takıma verilmeli 1 2
    Lokman:
    Ulan gs takımı resmi maça formasında yasadışı bahis reklamıyla çıkıyor sizin gibi krolar halen başkalarına laf atıyor. 1 2
    ekenel:
    sen çok biliyorsun 1 1
  • VURKAÇOĞLU:
    Eğer bu doğruysa adalete güvenim tekrar gelir. Ama gösteriş için alınıp temize çıkartılmaya çalışılıyorsa yazıklar olsun. 118 82 Yanıtla
    107400:
    para cezası alır 1 0
  • Ahmet1998*:
    Aynı reklamlar TRT de yayınlandı. Bir şey çıkmaz burdan. ama 6s nin olayları sümen altına atıla atıla sümen şişti. Yakında beka sorunu himmetsaraydan kurtulacağız inşallah. 101 87 Yanıtla
    Ali Arat:
    dedim örgütçünün biri 2 0
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