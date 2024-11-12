Yasadışı Bahis Soruşturmasında 12 Tutuklama

3.Sayfa

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin tutuklandığı olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 fenomenin hesaplarının erişime kapatılması talebi, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirilmişti. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz dahil 12 şüpheli tutuklanmıştı

Şüpheliler arasında yer alan ve sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ında aralarında bulunduğu, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğukan Demirtaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, şüphelilerden suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Fuat Emre Nalbant hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Tutuklanan fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi

Yürütülen Soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün tutuklanan sosyal medya fenomenlerden 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar olmak üzere 12 şüphelinin sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulunulmuştu.

Mahkeme, savcılığın talebini kabul etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılığın, sosyal medya hesaplarına erişim yasağı verilmesi talebi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi ve 8 şüphelinin hesaplarına erişim engeli kararı verilirken, 4 tutuklu sosyal medya fenomeninin hesaplarına yönelik Başsavcılığın talebi doğrultusunda inceleme ise sürüyor. - İSTANBUL