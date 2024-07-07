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Yasağa rağmen denize giren şahıs dalgalar arasında kayboldu

Cankurtaranlar suda kaybolan şahsı bulabilmek için seferber oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasağa rağmen denize giren bir kişi dalgalar arasında kayboldu. Ekipler, suda kaybolan kişiyi bulabilmek için seferber oldu.

Bugün sabah saat 10.20'de Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklanmıştı. Cankurtaranlar mesai saatlerinde denize giriş yasağı konusunda uyarılarda bulundu. Cankurtaranların mesai saati dışında Kule 9 mevkiinden suya giren Caner İnel isimli vatandaş, girdiği denizde dalgalar arasında kayboldu. Sahildeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen cankurtaranlar arama çalışması başlattı.