Yasak aşk kanlı bitti! 20 yaşındaki kızı kaçıran evli adamın iki kulağını kestiler

Van'ın Gevaş ilçesinde, yasak aşk iddiasıyla başlayan olay, kanlı bitti.

Van65haber.com'un haberine göre, 45 yaşındaki M.D., 20 yaşındaki genç bir kadınla birlikte ortadan kayboldu. Genç kadının ailesi, durumu öğrenince M.D.'yi bir buluşma noktasına çağırarak tuzak kurdu.

İddiaya göre, burada kaçırılan M.D., darp edildi ve işkenceye uğradı. Saldırganlar, M.D.'nin her iki kulağını kesti. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.D., Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan cerrahi müdahale ile kesilen kulakların yeniden dikildiği öğrenildi.

"KAÇIRIMLA YOK, GÖNÜL İLİŞKİSİ VAR"

Olayın ardından, M.D.'nin yakınları sessizliğini bozdu. M.D.'nin amcası yaptığı açıklamada, "Ortada kaçırılma yok, genç kadın kendi isteğiyle geldi. M.D. daha önce eşinden boşandı ve şu anda bu kadınla evlidir. Ailesine gidip resmi şekilde istedik, ancak vermediler. Çift, kendi kararlarıyla bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

Saldırı iddialarını da doğrulayan aile, "M.D., genç kadının ailesi tarafından saldırıya uğradı. Bu sırada kulağında ciddi bir hasar oluştu. Sağlık durumu iyi, hastanede tedavisi sürüyor" dedi.