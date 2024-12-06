Avlanması yasak olan geyik boynuzunu satarken yakalandı
KIRŞEHİR - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sanal devriye esnasında bir şahsın avlanması yasak olan Kızıl Geyik boynuzu ve kafasını internet üzerinden satışa koyduğunu tespit etti.
Edinilen bilgiye göre HAYDİ ( Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yasa dışı yollar kullanarak geyik boynuzunu satmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte tespit edilen adrese giden ekipler; geyik boynuzlarını satmaya çalışan sahsı ve 2 geyik boynuzunu da teslim aldı. Polis yaptığı çalışma sonrasında geyik boynuzlarının başka bir ilden Kırşehir'e getirilerek satılmaya çalışıldığını belirledi.
Geyik boynuzlarının; koruma altındaki Kızıl Geyik cinsine ait olduğu, bu türün avlanmasının yasak olduğu ve neslinin tükenmekte olduğu bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yasak Geyik Boynuzu Satışı - Son Dakika
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