Yasak Geyik Boynuzu Satışı

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Avlanması yasak olan geyik boynuzunu satarken yakalandı

KIRŞEHİR - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sanal devriye esnasında bir şahsın avlanması yasak olan Kızıl Geyik boynuzu ve kafasını internet üzerinden satışa koyduğunu tespit etti.

Edinilen bilgiye göre HAYDİ ( Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yasa dışı yollar kullanarak geyik boynuzunu satmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte tespit edilen adrese giden ekipler; geyik boynuzlarını satmaya çalışan sahsı ve 2 geyik boynuzunu da teslim aldı. Polis yaptığı çalışma sonrasında geyik boynuzlarının başka bir ilden Kırşehir'e getirilerek satılmaya çalışıldığını belirledi.

Geyik boynuzlarının; koruma altındaki Kızıl Geyik cinsine ait olduğu, bu türün avlanmasının yasak olduğu ve neslinin tükenmekte olduğu bildirildi.