Yaşar ne yaşar ne yaşamaz: 74 yaşındaki Şerife nine yaşadığını ispatlamaya çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yaşar ne yaşar ne yaşamaz: 74 yaşındaki Şerife nine yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

Çorum'da yaşayan 74 yaşındaki Şerife Baş, 39 yıl önce hayatını kaybeden kız kardeşi Meryem Gencer'in nüfustan düşürülmesi için hukuk mücadelesi veriyor. Şerife Baş'ın yaşadığını ispatlamak için başlattığı mücadele, filmlere konu olacak bir hikayeye dönüştü. Mahkeme, DNA örneği alınması için Şerife Baş'ın babasının mezarının açılmasına karar verdi.

25.07.2024 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Yaşar ne yaşar ne yaşamaz" filmi gerçek oldu

74 yaşındaki Şerife nine yaşadığını, 39 yıl önce hayatını kaybeden kardeşinin ise öldüğünü ispatlamaya çalışıyor

Filmlere konu olacak mücadele seçmen kağıdıyla ortaya çıktı

Şerife nineyle ilgili son sözü yargı söyleyecek

ÇORUM - Türk sinemasının usta isimlerinin rol aldığı "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz" filmi Çorum'da gerçek oldu.

Çorum Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas mahallesinde yaşayan 10 çocuk annesi 74 yaşındaki Şerife Baş'ın bir taraftan yaşadığını, diğer taraftan da 39 yıl önce hayatını kaybeden kız kardeşi Meryem Gencer'in (Yiğit) nüfustan düşürülmesi için hukuk mücadelesi veriyor.

Filmlere konu olacak hikaye 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Şerife Baş'ın, 1985 yılında hayatını kaybeden kız kardeşi Meryem Gencer'e seçmen kağıdı geldi. 39 yıl önce ölen ablasına seçmen kağıdının geldiğini gören Baş, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek görevlilere kardeşinin 39 yıl önce hayatını kaybettiğini, öldüğü halde her seçim döneminde adına seçmen kağıdı geldiğini belirterek, durumun düzeltilmesini istedi.

Baş'ın talebini inceleyen görevliler kendisinin nüfus kaydının olmadığını ve Gencer'in akrabası olduğunu nerden bileceklerini belirtince Şerife Baş hayatının şokunu yaşadı. Babasının nüfusuna aldırmadığı ortaya çıkan Baş, şimdi hem yaşadığını hem de 1985 yılında ölen 6 çocuk annesi ama hala kayıtlarda bekar gözüken kız kardeşinin hayatta olmadığının mücadelesini veriyor.

Mahkeme DNA örneği alınmasına karar verdi

Yaşanan olayların ardından Baş, avukatı Rıza Babacanoğlu ile birlikte yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılması, kendisi ve kız kardeşinin nüfus kayıt örneklerinin düzeltilmesi için adalet arayışına başladı. Konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken, adli makamlar Şeref Baş'ın babasının mezarının açılarak DNA örneği alınmasını kararlaştırdı.

"Şerife hanımın babası ile ilgili ilişiğini bulunması, hem de Meryem hanımın öldüğünü nüfusa işlenmesi için hukuk süreci başlattık"

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Rıza Babacanoğlu, Şerife Baş ve kardeşi Meryem Gencer'in nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi.

Şerife Baş'ın gittiği bir kamu kurumunda 39 yıl önce ölen kardeşinin nüfus kayıtlarında hayatta olduğunu gözüktüğünü fark ettiğini dile getiren Babacanoğlu, "O süreçte, nüfus ile ilgili işlemleri yaptığımızda Şerife hanımında da babasının üzerine hiç kayıtlı olmadığını tespit ettik. Nüfusta sanki Şerife Hanım babasının çocuğu değildi. Bu durumu nüfusta araştırdığımızda, bundan 50 yıl önce Nüfus Müdürlüğü binasında çıkan yangın sonrasın da kız çocuklarının kendi babalarının üzerine değil, eşlerinin üzerine kaydettiklerini, babaları ile ilişiği kurulmadığı tespit ettik. Kardeşi Meryem hanım ise 1985 yılında vefat etmiş, o günden sonra hiçbir şekilde ölü kaydı işlenmemiş. Hala yaşıyor gözüküyor. Hala oy pusulası çıkıyor. Biz hem Şerife hanımın babası ile ilgili ilişiğini bulunması, hem de Meryem hanımın öldüğünü nüfusa işlenmesi için hukuk süreci başlattık. DNA tespiti için mezarlar açılacak" dedi.

Davanın sadece Şerife Baş ve Meryem Gencer ile alakalı olmadığını anlatan Babacanoğlu, "Nüfus yangınından sonra bu çevredeki köylerde buna benzer birçok vaka olduğunu düşünüyoruz. Bu gibi olaylar tesadüfen öğrenilen şeyler. Öğrenen kişiler de yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyor. Devlet eliyle düzeltilmesi daha uygun olur ama tespit eden kişiler de kendi çabalarıyla, hukuki süreçlerle bu işi başlatıyorlar. Masraflardan dolayı başlatamayan insanlar da var. Bu işin artık manevi boyutları da var. Şuan için biz epey bir yol kat ettik. DNA tespit çalışmalarından sonra işlemler hızlı bir şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

"Her şey oy kağıdıyla ortaya çıktı"

Nüfus kayıtlarında yaşadığını ispat etmek için hukuk mücadelesi veren Şerife Baş da, "Babam iki evliydi. Bizi analığımızın üzerine almışlar sanırım. Biz bunu 2 yıl önce ölen kardeşimin adına oy kağıdı çıktığında fark ettik. Bu işin çözülmesi için babamın mezarının açılması gerekiyor. Bir yönden istiyorum, manevi olarak ta açılmasını istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çorum, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşar ne yaşar ne yaşamaz: 74 yaşındaki Şerife nine yaşadığını ispatlamaya çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:23:51. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz: 74 yaşındaki Şerife nine yaşadığını ispatlamaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement