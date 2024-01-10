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Yaşlı Adamın Uyuduğu Evine İtfaiye Ekipleri Gitti - Son Dakika
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Yaşlı Adamın Uyuduğu Evine İtfaiye Ekipleri Gitti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşlı bir adamdan haber alamayan yakınları, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler, eve balkondan girerek yaşlı adamı uyurken buldu. Yaşlı adam, balkona çıkarak el sallayarak kendisini merak edenlere 'iyiyim' dedi.

Yaşlı Adamın Uyuduğu Evine İtfaiye Ekipleri Gitti
10.01.2024 - 14:10,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde itfaiye ekipleri, ihbar üzerine kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın evine gitti. Eve balkondan giren ekipler, yaşlı adamı uyurken buldu. Balkona çıkan vatandaş el sallayarak "iyiyim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden yaşlı adamdan bir süredir haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kapının açılmaması üzerine eve balkondan girmeye karar verdi. Merdivenli araç yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı adamın uyuduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu gördü. Balkona çıkan yaşlı adam el sallayarak kendisini merak edenlere "iyiyim" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Adamın Uyuduğu Evine İtfaiye Ekipleri Gitti - Son Dakika


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