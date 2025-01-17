Yaşlı Çifti Jandarma Diyerek Dolandırdılar - Son Dakika
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Yaşlı Çifti Jandarma Diyerek Dolandırdılar

Yaşlı Çifti Jandarma Diyerek Dolandırdılar

Kastamonu'da dolandırıcılar, yaşlı çifti jandarma olarak kandırıp 41 bin lira değerinde altın aldı.

17.01.2025 23:23
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp yaşlı çifti yaklaşık 41 bin lira dolandıran 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde yaşayan yaşlı çiftin evine giden iki dolandırıcı, kendilerini jandarma personeli olarak tanıttı. Yaşlı çifti 'adınız soruşturmaya karıştı' diyerek ağlarına düşüren dolandırıcılar, evlerinde bulunan ziynet eşyalarını kendilerine vermelerini istedi. Dolandırıcılara kanan çift, 41 bin 780 lira değerindeki altınları teslim etti. Dolandırıcılar kayıplara karışırken, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, Daday İlçe Emniyet Amirliği'nden yardım istedi.

Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen iki dolandırıcı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen altınlar ise yaşlı çifte teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Çifti Jandarma Diyerek Dolandırdılar - Son Dakika

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