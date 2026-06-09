Ereğli’de yalnız kadının gasp ve cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika
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Ereğli’de yalnız kadının gasp ve cinayetinde 3 tutuklama

Ereğli’de yalnız kadının gasp ve cinayetinde 3 tutuklama
09.06.2026 10:58
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Nuran Şenli'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesi ve 60 bin lirasının gasp edilmesiyle ilgili komşu A.G. ile yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen iki kadın tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Nuran Şenli'nin evinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Nuran Şenli, geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI KOMŞUSU ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucunda cinayetin şüphelisi olarak aynı apartmanda yaşayan A.G. tespit edildi. Polis ekipleri, zanlıyı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, gasp edildiği öne sürülen yaklaşık 60 bin lira nakit para ile cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

DELİL KARARTMA İDDİASI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.G.'nin cinayeti işlerken yalnız hareket etmediğini belirledi. Y.K. ve A.B. isimli iki kadının da şüpheliye yardım ettiği ve delillerin karartılmasına yönelik girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan A.G., Y.K. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ereğli’de yalnız kadının gasp ve cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika

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