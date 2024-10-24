Yaşlı Kadın Butikten Mont Çaldı - Son Dakika
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Yaşlı Kadın Butikten Mont Çaldı

Yaşlı Kadın Butikten Mont Çaldı

Çaycuma'da bir butik mağazasından yaşlı bir kadın güvenlik kamerasına aldırış etmeden mont çaldı.

24.10.2024 14:56
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen bir olayda bir butik mağazasından yaşlı bir kadın güvenlik kameralarına aldırış etmeden mont çalıp, gözden kayboldu. Yaşanan hırsızlık anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçenin Ömer Kalaycı Caddesi, hükümet konağının karşısındaki bir kıyafet mağazasında meydana geldi. Berika Miyanyedi'ye ait olan butik mağazasını 2,5 ay önce açan işyeri sahibi açtığından bu güne kadar iki kez hırsızların hedefi oldu. Bir ay önce mağazadan çorap çalınmasının ardından bir ay sonra da yaşlı bir kadın tarafından mont çalındı.

Mağaza sahibinin borç alarak aldığın ve askıya astığı ürünü, kimliği belirsiz bir yaşlı kadın tarafından güvenlik kamerasına aldırış etmeden çalmasıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Mağaza sahibi Miyanyedi yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamasında durumu polise bildirdiğini ve montunu çalan yaşlı kadının bulunmasını istedi.

Miyanyedi; "Ben burayı açalı 2,5 ay oldu. Geçen ayda çoraplarımı çaldılar. Çorabın çalınmasını küçük bir olay olduğu için önemsemedim. Ama bu ay yeni sergilediğim montumu yaşlı bir kadın alıyor koluna, sanki kendi malı gibi, kameralara baka baka, elini kolunu sallaya sallaya çekip gidiyor. Polise de bu konuda şikayette bulundum. Bu hırsızın bulunmasını istiyorum. Benim canım yandı, başkasının da bu konuda canı yanmasın. Bu ürün benim borç ile aldığım bir ürün. Bu yüzden bu tarzda insanların bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kamerasına an ve an yansıdığı görüldü. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattığıifadeedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Kadın Butikten Mont Çaldı - Son Dakika

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