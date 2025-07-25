Yaşlı Kadının Dolandırılması Kamerada

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşlı kadın, kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıların ağına düştü. Kadının bankadan 47 bin 660 euro'yu çekip elleriyle teslim ettiği dolandırıcının, kendisini fark eden yaşlı bir adamdan kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırılan S.K. (78) bankada bulunan 47 bin 660 euro parasını çekerek, E.Ç. isimli şahsa teslim etti. Çevredekilerin şüphelenmesi üzerine durum polise bildirildi. E.Ç. isimli şahıs, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen alışma neticesinde yaşlı kadından aldığı 47 bin 660 euro ile birlikte yakalandı. Dolandırıcılık olayına karışan M.Ç. isimli ikinci şüpheli de tespit edilerek gözaltına alındı. Paralarını teslim alan yaşlı kadın, polislere teşekkür etti.

Adli mercilere sevk edilen her iki şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi. - AMASYA