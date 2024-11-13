Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı

Geniş Video İzle

İstanbul'da bir otobüste kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Genç kıza yaşlılara yer vermesi konusunda uyarı yapan adam, ''Sana ne oğlum ister veririm ister vermem'' yanıtını alınca kıza tokat attı.

13.11.2024 12:13  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da otobüse binen adam, kalabalık içinde yaşlıların olduğunu fark etti. Hiç kimsenin yaşlılara yer vermemesine sinirlenen adam, yaptığı hamleyle kaş yapayım derken göz çıkardı.

"SANA NE OĞLUM" CEVABI ÇILDIRTTI

Yaşlılara yer vermeyen genç kızın yanına giden öfkeli adam, yer vermesi için uyarıda bulundu. Genç kızdan "Sana ne oğlum, ister veririm ister vermem" yanıtını alan adam, sinirden çılgına döndü. Genç kıza tokat atan adamın görüntüleri tepkilere neden oldu. Genç kız ise hem o anları kaydetti hem de hüngür hüngür ağladı.

Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Çetin:
    neden tepki çekmişki adam gerekeni yapmiş millette iyice edep saygı Kalmamiş ne demek koca adama sanane oglum demek 97 11 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
17:55 İYİ Parti’den CHP’ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu’nun teklifi üzerine CHP’ye katıldım İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım
17:25 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
17:17 Bedelli askerliğe rekor zam geliyor Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
17:17 Maltepe’de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:12 Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
17:05 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 13:53:07. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.