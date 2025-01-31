Yastıkta 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Yastık içerisinde 1 kilo 982 gram metamfetamin ele geçirildi
MALATYA - Malatya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo 982 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolu üzerindeki Kale yol uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo 982 gram metamfetamin ele geçirilirken, G.G.T. ve Ş.B. gözaltına alındı. 2 zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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