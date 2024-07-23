Yatağan-Milas karayolunda kaza: Sürücü hayatını kaybetti

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Yatağan-Milas karayolunda meydana gelen kazada otomobil karayolundan çıkarak yol kenarında bulunan evin duvarına çarparak durdu. Araç sürücüsü Abdülsamet Kılıç kaza sonrası yaşamını yitirdi.

Yatağan-Milas karayolu Karaltı Mahallesi mevkiinde seyreden Abdülsamet Kılıç yönetimindeki 26 NH 830 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan araç karayolu kenarında bulunan evin duvarlarına çarparak durdu.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine 112 ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü araç içinde sıkıştı. Ekiplerin ilk yaptığı müdahalede sürücünün yaşamını yitirdiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından ölen sürücü sıkıştığı alandan çıkarıldı.

Kazada ölen sürücü Abdülsamet Kılıç'ın Bodrum'da Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. - MUĞLA